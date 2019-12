MS20: Slováci chcú prekvapiť Fínov

Na snímke uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbet Petrovický dáva pokyny hráčom v zápase základnej A- skupiny MS hokejistov do 20 rokov Slovensko - Kazachstan 27. decembra 2019 v Třinci v Českej republike. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Třinec 28. decembra (TASR) – Slovákov čaká v druhom zápase na MS v hokeji do 20 rokov obhajca titulu z Fínska. Súper z kategórie najťažších, ale podľa útočníka Olivera Okuliara sa môže stať všetko.V piatkovom zápase proti Kazachstanu slovenskí hokejisti vydreli triumf 3:1 až v závere, proti prehustenej a húževnatej obrane nováčika sa ťažko presadzovali. S Fínmi by im mohol štýl hry sedieť viac, Okuliar by rád privítal prekvapivý rezultát.S Kazachstanom to bolo 40 minút veľmi vyrovnané, no v tretej tretine už bola výraznejšia prevaha Slovákov.povedal Okuliar, strelec prvého gólu v zápase.V tretej tretine však pred rozhodujúcim gólom Tkáča mohli Slováci zápas stratiť. Hrali dvakrát v oslabení, aj v prvej tretine sa dopustili niekoľkých zbytočných faulov. Dva z nich spôsobil práve Tkáč:Zverenci trénera Róberta Petrovického napokon svoju prevahu v treťom dejstve korunovali dvoma gólmi, tréner ich nabádal najmä k trpezlivosti. "Hrali sme 40 minút slušný hokej, takže nás nabádal, aby sme sa nezlomili," prezradil Okuliar.Devätnásťročný krídelník by mal na šampionáte ťahať ofenzívu Slovenska spolu s Maxom Čajkovičom, obaja mali prsty pri prvom góle zápasu. Práve po akcii Čajkoviča prekonal Okuliar brankára Nureka.opísal Okuliar gólový moment.Tréner Petrovický pred zápasom s Kazachmi vedel, čo jeho zverencov čaká. Už po generálke s Ruskom hovoril o tom, že reprezentanti Kazachstanu budú prehusťovať stredné pásmo a bude ťažké sa presadiť. Napokon to hráči zvládli. Proti Fínsku ich čaká otvorenejšia partia, ktorá je Slovákom bližšia. Ofenzívny potenciál Fínov je však obrovský.uzavrel Okuliar.