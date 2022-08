MS20: Slováci sú už v Edmontone, z kádra vypadol zranený Bečár

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov po 24-hodinovej ceste úspešne pristáli v dejisku juniorských MS v Edmontone a ubytovali sa v hoteli len pár desiatok metrov od haly Rogers Place. Do Kanady však nevycestovali v pôvodne avizovanom zložení, v poslednej chvíli pre zranenie vypadol z kádra obranca Šimon Bečár. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.





Do Edmontonu odleteli dvaja brankári, deväť obrancov a pätnásť útočníkov. V stredu sa k výprave pripojí Šimon Latkóczy, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval brankársky kemp v zámorí. Trénerský štáb na čele s hlavným koučom Ivanom Fenešom bude mať k dispozícii 27 hráčov. Po tohtotýždňových prípravných dueloch s Nemeckom a Švajčiarskom vyberie finálnych 25 mien, ktoré zapíše na šampionátovú súpisku.Cesta slovenskej výpravy do Edmontonu trvala 24 hodín. Z Bratislavy vyrazila v utorok o 5.00 ráno SELČ, do dejiska hotela v Edmontone napokon dorazila o 20.00 miestneho času. Z viedenského letiska nabrala smer Frankfurt, odkiaľ po vyše trojhodinovom čakaní zamierila do Calgary. Na miestnom letisku pobudla pre problémy s batožinou o hodinu navyše. Následne presadla do autobusu, ktorý takmer 300-kilometrovú štreku do Edmontonu zvládol za vyše tri a polhodiny. Mierne zdržanie nastalo zhodou okolností v Red Deere, kde slovenská "dvadsiatka" absolvovala nedohratý decembrový šampionát a kde sa v tom čase pripravovala "osemnástka" na duel Hlinka Gretzky Cupu proti Kanade."Cesta bola dlhá, no našťastie prebehla v poriadku. Mrzí nás akurát skutočnosť, že do Edmontonu nám nedoručili sedem kusov batožiny, zväčša hokejových vakov, ktoré zostali na letisku vo Frankfurte. Ihneď po pristátí sme s leteckou spoločnosťou riešili ich prepravu do Edmontonu. Mali by doraziť v stredu 3. augusta do polnoci," uviedol pre web SZĽH manažér tímu Tomáš Pšenka.Hráči si dlhú cestu krátili rôznymi aktivitami. Už na viedenskom letisku si Servác Petrovský s Petrom Repčíkom rozohrali šachovú partiu, ktorá pokračovala v priebehu dňa. Iní počúvali hudbu, pozerali filmy alebo hrali karty. Zvolenský útočník Maroš Jedlička dorazil do Edmontonu vyšťavený. Dodal však, že v porovnaní s decembrovým chartrovým letom z Mníchova cez Reykjavík do Edmontonu bola letná kombinácia letov oveľa príjemnejšia. "Možno preto, že sme leteli cez deň a nebol som v lietadle taký unavený, že som chcel celú cestu prespať. Nešlo mi to ani počas letu na šampionát v decembri 2020, ani o rok neskôr," povedal pre hockeyslovakia.sk jeden z útočných lídrov výberu trénera Ivana Feneša.Jakub Kolenič, účastník juniorského šampionátu z prelomu rokov 2020 a 2021, sa naposledy v decembri neprebojoval do záverečnej nominácie SR "20". Pôvodne v nej nefiguroval ani teraz, odchodmi Jána Lašáka so Samuelom Krajčom sa mu však uvoľnilo miesto v tíme: "Bol som veľmi rád, keď mi zavolali z reprezentácie, ani chvíľu som neváhal. Keďže som ročník narodenia 2002, vedel som, že mám poslednú šancu zahrať si na juniorskom šampionáte. Zbalil som sa a prišiel do Popradu. V Edmontone idem zabojovať o účasť vo finálnej nominácii."V stredu 3. augusta popoludní o 15.00 edmontonského času (23.00 SELČ) absolvujú slovenskí juniorskí reprezentanti prvý tréning po prílete do Kanady. Nie však v Rogers Place, ale v 11 km vzdialenej Clareview aréne. Vo štvrtok 4. augusta od 13.00 (21.00 SELČ) odohrajú Fenešovi zverenci v Rogers Place prvý prípravný duel proti Nemecku, o deň neskôr od 15.00 (23.00 SELČ) v tréningovej hale aj druhý proti Švajčiarsku. Do šampionátu vstúpia v pondelok 9. augusta od 12.00 (20.00 SELČ) súbojom proti Česku.