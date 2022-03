MS2022:Chorváti a Nemci v 2.koši, známych je pred žrebom 29 účastníkov

Obhajcovia titulu futbalových majstrov sveta Francúzi budú pri piatkovom žrebe šampionátu v Katare nasadení v prvom koši. Doplnia ich ďalšie štyri európske mužstvá - Anglicko, Belgicko, Španielsko a Portugalsko. Ďalej Argentína, Brazília a hostitelia z Kataru. Žreb je na programe od 18.00 SELČ v Dauhe.





Žreb MS 2022 - nasadenie do košov:

Prvýkrát v histórii nebude pri žrebovaní základných skupín známy kompletný menoslov účastníkov podujatia. V osudí bude 29 z 32 reprezentácií. Definitívny zoznam štartujúcich bude známy 14. júna. Neznámi účastníci budú nasadení do štvrtého koša.Odohrať treba ešte dva zápasy A-vetvy európskej kvalifikácie. Na jún bol pre inváziu Ruska odložený duel Škótska s Ukrajinou, víťaz súboja nastúpi v boji o poslednú európsku miestenku vo Walese. Ďalší dvaja účastníci šampionátu vzídu z interkontinentálnej baráže. Na neutrálnej pôde v Katare nastúpi Kostarika proti Novému Zélandu a Peru sa stretne s víťazom duelu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Austráliou.Ako tradične sa opäť uplatnia geografické obmedzenia. V jednej skupine budú môcť byť maximálne dve reprezentácie z Európy a po jednom zo zvyšných konfederácií. Starý kontinent pritom bude mať zastúpenie vo všetkých štyroch košoch. V druhom budú okrem Dánov, Holanďanov a Švajčiarov aj finalisti predchádzajúceho šampionátu Chorváti a štvornásobní majstri sveta Nemci. V treťom sa ocitli Poliaci a Srbi, a vo štvrtom bude víťaz júnovej kvalifikácie.Pri žrebe sa bude postupovať od nasadených z prvého koša do štvrtého. Vytiahnutý tím bude zaradený podľa abecedy do najbližšej dostupnej skupiny. Hostitelia z Kataru budú v A-skupine, ostatné mužstvá z prvého koša budú mať prvú pozíciu. Zvyšným tímom sa pozícia pri nasadení do zápasov určí žrebom. Novinkou bude, že ani bezprostredne po žrebe nebude známe miesto a čas jednotlivých duelov. Organizátori využili fakt, že šampionát sa bude konať na malom geografickom priestore a fanúšikom nebude robiť problém presúvať sa medzi štadiónmi. Presný harmonogram šampionátu tak vytvoria po dohode s televíznymi spoločnosťami neskôr. Isté bude iba úvodné stretnutie, v ktorom sa predstaví domáci Katar 21. novembra o 13.00 miestneho času na štadióne Al-Bajt v Al-Chore. Majstrovstvá sa budú hrať celkovo na ôsmich štadiónoch.Hostitelia z Kataru sú jediným nováčikom podujatia. Iba druhú účasť zažijú Kanaďania, predtým sa kvalifikovali aj na MS 1986 do Mexika. Z prvej pätnástky rebríčka FIFA chýbajú iba šiesti Taliani. Úradujúcim majstrom Európy sa na MS nepodarilo kvalifikovať druhýkrát v sérii. Šampionát bude aj bez slovenských futbalistov.



1. kôš: Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Katar, Argentína, Brazília



2. kôš: Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko, Mexiko, USA, Uruguaj



3. kôš: Poľsko, Srbsko, Irán, Japonsko, Kórejská rep., Maroko, Senegal, Tunisko



4. kôš: Saudská Arábia, Ghana, Kamerun, Ekvádor, Kanada, víťaz A-vetvy európskej kvalifikácie, dvaja víťazi interkontinentálnej baráže