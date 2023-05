MSD Slovensko má novú riaditeľku

O spoločnosti MSD

26.5.2023 (SITA.sk) -Vo svojej predchádzajúcej funkcii v Rumunsku sa Ana zameriavala na budovanie silných partnerstiev s lokálnymi a európskymi stakeholdrami v zdravotníctve s cieľom priniesť udržateľný prístup k inováciam pre rumunských pacientov. Vďaka ich spoločnému úsiliu, sa na rumunskom trhu podarilo dosiahnuť významný pokrok v prístupe k inováciám, onkologickej starostlivosti, ako aj prevencii proti HPV vírusu."Zdravie je bohatstvo! Už dlhodobo sa potvrdzuje, že stav zdravotníctva a ekonomická výkonnosť krajiny spolu úzko súvisia. Verím, že pandémia COVID-19 bola živou ukážkou toho, aká dôležitá je zdravotná starostlivosť z ekonomického a celospoločenského pohľadu. Vzhľadom na medzeru v inováciách, ktorú neustále pozorujeme v strednej a východnej Európe, je dôležité, aby sme zmenili naše myslenie a skutočne začali vnímať zdravotnú starostlivosť ako investíciu. Aby sa tak stalo, musia všetci stakeholdri spolupracovať a navrhnúť riešenia, ktoré prinesú benefity najmä pre pacientov. Pevne verím v silu partnerstva ako jediného spôsobu, ako prekonať zložité výzvy. Mojím cieľom na Slovensku bude rozvíjať dialóg a budovať partnerstvá so všetkými našimi lokálnymi partnermi, pokračovať v zlepšovaní zdravotníctva a podporovať relevantné inštitúcie, pacientov a zdravotníckych pracovníkov pri získavaní kontinuálneho a finančne udržateľného prístupu k inováciám," opisuje Ana svoje priority.Ana je zároveň odborníčkou na verejnú správu, politické vedy a manažment. Naďalej pokračuje vo vzdelávaní, a to v rámci medzinárodného magisterského štúdia na biznis škole INSEAD.Spoločnosť MSD, známa ako Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA v Spojených štátoch a Kanade, má definované jasné ciele. "Využívame silu špičkovej vedy na záchranu a zlepšovanie životov ľudí na celom svete. Už viac ako 130 rokov prinášame ľudstvu nádej prostredníctvom vývoja dôležitých liekov a vakcín. Našou snahou je byť poprednou svetovou biofarmaceutickou firmou v oblasti výskumu – a dnes sme na čele výskumného snaženia, ktoré prináša inovatívne riešenia v oblasti zdravia napomáhajúce prevencii a liečbe chorôb u ľudí a zvierat. Podporujeme rôznorodú a inkluzívnu globálnu pracovnú silu a pracujeme zodpovedne každý deň, aby sme umožnili bezpečnú, udržateľnú a zdravú budúcnosť pre všetkých ľudí a komunity.Za viac ako tri desaťročia pôsobenia, priniesla spoločnosť MSD na Slovensko prelomovú liečbu rôznych typov ochorení v oblasti onkológie, diabetológie či vakcín a prispela k riešeniu naliehavých problémov v zdravotníctve.Viac informácií o spoločnosti je dostupných na: www.msd.sk alebo na Facebooku Informačný servis