Mučenie z ruskej strany zažil takmer každý vojnový zajatec, mlátia ich kovovými tyčami a palicami

7.8.2024 (SITA.sk) - Viac ako 95 % ukrajinských vojnových zajatcov zažilo v Rusku mučenie. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vo vysielaní holandskej televízie NOS to uviedla šéfka monitorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine (HRMMU) Danielle Bellová.„Ukrajinskí vojnoví zajatci sú mučení už od prvého výsluchu. Mlátia ich kovovými tyčami a palicami. Vyzlečú donaha a zraňujú elektrickým prúdom. To je hrozné. Toto je nepochybne to najhoršie, čo som zažila za 20 rokov mojej kariéry počas návštev vojnových zajatcov v mene OSN. Zažilo to viac ako 95 % ukrajinských zajatcov. To sa rovná vojnovému zločinu,“ povedala Bellová.Prezradila, že informácie o ukrajinských väzňoch v ruskom zajatí sa najčastejšie získavali počas rozhovorov po ich oslobodení. Monitorovacia misia má zároveň priamy prístup k ruským vojnovým zajatcom a môže priamo posúdiť zadržiavacie zariadenia. Bellová tvrdí, že tábory pre vojnových zajatcov na Ukrajine zodpovedajú normám medzinárodného práva.„Ukrajinské úrady nám umožňujú prístup do táborov a dočasných väzníc pre vojnových zajatcov. V prvých dňoch vojny tam boli určité problémy, ale za posledný rok a pol sme dokumentovali podmienky, ktoré spĺňajú normy humanitárneho práva vojny,“ skonštatovala Bellová.