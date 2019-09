Mugabe zomrel na rakovinu, uvádzajú miestne médiá

Robert Mugabe, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Harare 23. septembra (TASR) - Niekdajší zimbabwiansky prezident Robert Mugabe mal pokročilé štádium rakoviny, keď 6. septembra zomrel v singapurskej nemocnici vo veku 95 rokov. Oznámili to v pondelok tamojšie médiá, ktoré cituje agentúra AFP.Mugabe, bývalý povstalecký vodca, sa dostal k moci v roku 1980 po získaní nezávislosti Zimbabwe od Británie a na čele krajiny stál nasledujúcich 37 rokov a sedem mesiacov. Zosadili ho v novembri 2017 počas armádou podporovaného prevratu, čím sa skončila jeho autoritárska vláda poznačená politickým prenasledovaním a ekonomickým úpadkom.Prezidentov zdravotný stav sa prudko zhoršil po jeho zvrhnutí a pravidelne navštevoval Singapur, kde ho liečili.napísal zimbabwiansky denník The Herald.Mugabeho rodina predtým bagatelizovala jeho časté návštevy Singapuru s tým, že má problémy so zrakom. V roku 2011 webová platforma WikiLeaks, ktorá sa špecializuje na uniknuté tajné dokumenty, zverejnila diplomatickú korešpondenciu zmieňujúcu sa o Mugabeho rakovine prostaty.Predmetné depeše amerického veľvyslanectva v Harare z roku 2008 ďalej obsahujú informáciu, že bývalému zimbabwianskemu prezidentovi zostávalo vtedy päť rokov života.Očakáva sa, že Mugabeho pochovajú v októbri v pamätníku národných hrdinov v metropole Harare.Mugabe vládol v Zimbabwe najskôr ako premiér a od roku 1987 ako prezident. Neskôr sa čoraz viac uchyľoval k totalitným praktikám a postupne priviedol Zimbabwe k diktatúre.Štátna rozlúčková ceremónia sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Harare, kde sa očakáva prítomnosť zahraničných lídrov — medzi inými čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, bývalého kubánskeho lídra Raúla Castra a približne desiatich afrických prezidentov.