Mugabeho telo prevážajú zo Singapuru do Zimbabwe. Pohreb bude v nedeľu

Robert Mugabe, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur/Harare 11. septembra (TASR) - Telo bývalého zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho v stredu letecky prevážajú do Zimbabwe zo Singapuru, kde minulý týždeň zomrel vo veku 95 rokov. S odvolaním sa vyjadrenie jeho synovca Adama Molaia o tom informovala agentúra AFP.Mugabe vládol v Zimbabwe železnou rukou v rokoch 1980-2017, najskôr ako premiér a od roku 1987 prezident. Mugabe sa neskôr čoraz viac uchyľoval k totalitným praktikám a postupne priviedol Zimbabwe k diktatúre. V krajine počas jeho režimu nastala jedna z najväčších hyperinflácií na svete.V novembri 2017 prevzala moc do rúk armáda a Mugabeho nechala v domácom väzení. Prezident definitívne odstúpil toho istého roku 21. novembra. Moc v krajine následne prevzal Emmerson Mnangagwa, ktorý v hlavnom zimbabwianskom meste Harare zložil potom 24. novembra prísahu.Mugabeho zdravotný stav sa po odstúpení zhoršil. V nemocnici v Singapure strávil niekoľko uplynulých mesiacov a napokon v piatok minulý týždeň zomrel, píše AFP. Zo Zimbabwe po jeho smrti vycestovala charterovým letom delegácia vrátane viceprezidenta Kemba Mohadiho, aby Mugabeho telo priviezla nazad do vlasti.Delegácia pricestovala v utorok a zúčastnila sa v Singapure na súkromnej katolíckej omši v dome smútku, ktorú celebroval zimbabwiansky kňaz. Zimbabwiansky ľud rozdeľujú názory na to, ako smútiť za bývalým lídrom. Svojho času bol síce považovaný za osloboditeľa, ktorý bývalú britskú kolóniu Rodéziu zbavil belošskej nadvlády, avšak neskôr brutálne potláčal svojich odporcov, vysvetľuje AFP.Súčasný zimbabwiansky prezident Mnangagwa vyhlásil Mugabeho po jeho smrti za "národného hrdinu". V metropole Harare viseli vlajky na pol žrde a o Mugabeho smrti informovali médiá na titulných stranách. V meste však zostali otvorené všetky obchody a ani jeho obyvatelia príliš veľký záujem o úmrtie niekdajšieho lídra nejavili.Mugabeho telo po prílete do vlasti prevezú do dediny Kutama na západe Zimbabwe, kde sa narodil. V štvrtok a piatok bude vystavené na štadióne Rufaro v Harare, kde sa s ním bude môcť verejnosť rozlúčiť. Mugabeho pohreb sa následne uskutoční v nedeľu na ešte väčšom zimbabwianskom Národnom futbalovom štadióne v Harare, kde sa očakáva prítomnosť zahraničných lídrov. Kde Mugabeho pochovajú, dosiaľ nie je známe.