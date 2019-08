Multižánrový festival Fest Fajný Fest sa sťahuje do kaštieľa

Na snímke fanúšikovia počas koncertu britskej kapely Oh Wonder na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018. Foto: TASR Martin Palkovič Na snímke fanúšikovia počas koncertu britskej kapely Oh Wonder na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018. Foto: TASR Martin Palkovič

Spišská Belá 1. augusta - Multižánrový hudobný festival Fest Fajný Fest (FFF) v Spišskej Belej sa po šiestich ročníkoch dočkal zmien. „Zo septembrovej akcie sme sa zaradili medzi letné festivaly a akcia sa bude konať v sobotu 3. augusta. Druhou a najdôležitejšou zmenou je, že sa festival stáva 'open air' podujatím a sťahujeme sa do čarokrásneho anglického parku renesančného Kaštieľa Strážky,“ upozornil organizátor Michal Grivalský.Organizátori aj tento rok namiešali v programe FFF pestrú paletu hudobných štýlov. Celkovo vystúpi 13 kapiel z toho päť zahraničných. Medzi headlinerov patrí podľa Grivalského legenda slovenského punkrocku, skupina Davová psychóza, ktorá je na scéne už vyše 30 rokov. „Ich vystúpenia sa stávajú ojedinelými, keďže spevák Janko Kassa žije v Austrálii. Ďalšími sú The Wilderness,“ doplnil organizátor.Z Colorada pricestuje pod Tatry aj americká multiinštrumentalistka Moriah Woods, ktorá sa žánrovo pohybuje medzi folkom a rockom. Jej rodina má silnú hudobnú tradíciu – mama je huslistka a otec bol rockový hudobník. „Už ako tínedžerka hrávala s kapelou v uliciach západného pobrežia USA,“ priblížil Grivalský. Dodal, že s reggae štýlom príde kapela z Poľska Roots Soldiers, ktorá už deväť rokov prezentuje hudbu Boba Marleyho. „O skvelú tancovačku v balkánskom 'gipsy core rytme' sa postará poľské zoskupenie The Freeborn Brothers. Festival obohatí aj jedinečná ukrajinská zostava The Hypnotunez, ktorá mieša vo svojej hudbe prvky jazzu a swingu. Chalani predvádzajú divokú show, o čom presvedčili aj televíznych divákov ukrajinského X-Factoru,“ upozornil organizátor. V rámci programu, ktorý začína o 11. h, vystúpia aj Green Silence z Ukrajiny, Dáša fon fľaša, či Zrcadlo srdca. Domácu hudobnú scénu zastupujú DVD Lucy a hiphoper Krimo, v rockovom štýle zas sa predvedú Screen a Wark.„O nočnú 'afterparty'sa postará DJ Citron. Pripravili sme aj rôzne sprievodné akcie vrátane animátorov s dielňami pre deti, vyrobiť si môžu festivalové tričko alebo absolvovať súfijské dychové cvičenie. Uskutočnia sa aj majstrovstvá Európy v hode bubnom, pripravená je tiež chillout zóna,“ uzatvára Grivalský.