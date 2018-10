Multižánrový festival prinesie na Liptov projekcie aj koncerty

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) – Diskusie o otázkach nesmrteľnosti človeka, víziách architektúry, umení a filme budúcnosti, výstava, gastroprednášky, výlet do jaskyne či filmové projekcie a koncerty. To všetko ponúka návštevníkom piaty ročník multižánrového festivalu Mobilis v priestoroch Kultúrneho centra Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa začal v utorok (30.10.) a potrvá do soboty (3.11.). TASR informoval dramaturg festivalu Róbert Repka.priblížil dramaturg s tým, že v rámci spoločnej diskusie s poľským spisovateľom Ziemowitom Szczerekom sa bude zamýšľať nad budúcnosťou strednej Európy.Vydavateľstvo Absynt na festivale zastúpi poľský vojnový reportér Wojciech Jagielski, ktorý získal svetové renomé prácou počas vojnových konfliktov v strednej Ázii, Afrike, Afganistane, Tadžikistane, Čečensku a Gruzínsku.uviedol Repka.Z domácich umelcov bude mať výstavu fotograf roka 2017 a jeden z čerstvých víťazov súťaže Slovak Press Photo Ján Viazanička, ktorý sa svojím fotografickým projektom pýta, akou krajinou je Slovensko.priblížil dramaturg.Pre divákov a hostí je tiež k dispozícii možnosť vyskúšať si videohry vyvíjané na Slovensku. Nebudú chýbať koncerty, prednášky, filmové projekcie, workshopy, performancie, pripravený je aj program pre najmenších.Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 2014, na desiate výročie úmrtia básnika, publicistu a pedagóga Ivana Laučíka, ktorému bol venovaný. Rodák z Liptovského Mikuláša a člen literárnej skupiny Osamelí bežci debutoval v roku 1968 básnickou zbierkou Pohyblivý v pohyblivom (Mobilis in mobili), odkiaľ pramení názov festivalu. Ročník 2014 bol taktiež otvorením vtedy nového kultúrneho priestoru Diera do sveta, ktoré má ambíciu vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru, no tiež priestor pre verejné stretávanie sa, kolektívne vzdelávanie a kultiváciu.