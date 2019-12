Mun Če-in bude 24. decembra rokovať v Číne so Šinzóom Abem

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 20. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in bude v nasledujúcom týždni v Číne viesť rokovania medzi štyrmi očami s japonským premiérom Šinzóom Abem. Oznámil to v piatok Modrý dom, sídlo juhokórejského prezidenta, píše agentúra AFP.Rokovanie na najvyššej úrovni sa uskutoční v utorok 24. decembra v Čcheng-tu, hlavnom meste čínskej provincie S'-čchuan.Pôjde o ich prvé oficiálne stretnutie za posledných 15 mesiacov v čase stagnujúcich vzťahov vyplývajúcich z obchodnej vojny, ktorej korene siahajú až do historických sporov medzi Soulom a Tokiom.Vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi oboma stranami je stretnutie ", povedal novinárom zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Kim Hjon-džong.Očakáva sa, že stretnutie poslúži ako príležitosť na zachovanie dialógu medzi oboma susednými krajinami a na dosiahnutie prelomu v úsilí o zlepšenie vzájomných väzieb, dodal.Mun Če-in a Šinzó Abe sa majú stretnúť v meste Čcheng-tu v rámci výročného summitu, ktorý hostí čínsky premiér Li Kche-čchiang, dodala AFP.Mun Če-in sa cestou do Čcheng-tu zastaví v pondelok v Pekingu, kde bude rokovať s čínskym prezidentom Si Ťi-pchingom.Vzťahy medzi oboma štátmi sa nachádzajú v najhoršom štádiu odvtedy, čo Japonsko nedávno sprísnilo podmienky exportu niektorých materiálov potrebných pre špičkové technológie.Pre spor so Soulom o nútenej práci počas druhej svetovej vojny zaviedlo Japonsko začiatkom júla pre Južnú Kóreu reštrikcie napríklad na vývoz niektorých chemikálií používaných pri výrobe čipov a smartfónov a tiež technológií.