Mun Če-in: Trump sa stretne s Kimom v demilitarizovanej zóne

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trump o možnej schôdzke s Kimom: Domnievam sa, že sa chcú stretnúť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 30. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa stretne v nedeľu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v demilitarizovanej zóne medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Potvrdil to juhokórejský prezident Mun Če-in a aj samotný Trump po bilaterálnom rokovaní v Soule." povedal Mun na tlačovej konferencii s odkazom na pohraničnú dedinu v demilitarizovanej zóne.Trump podľa agentúry AFP uviedol, že sa na stretnutie s Kimom veľmi teší, aj keď si iba rýchlo podajú ruky a pozdravia sa.dodal s tým, že sa medzi nimi "Taktiež podotkol, že je ešte dlhá cesta k dosiahnutiu dohody, ktorá by ukončila jadrový program Severnej Kórey výmenou za zrušenie sankcií a trvalý mier na Kórejskom polostrove. Uviedol, že má" a s uzavretím dohody saMun povedal, že do demilitarizovanej zóny pôjde tiež, ale pozornosť bude upretá na stretnutie Trumpa s Kimom. Ako ďalej uviedol, k "" so severokórejským vodcom on sám pristúpi neskôr. Pokračujúci dialóg je veľmi praktická a jediná metóda, ako dosiahnuť mier na Kórejskom polostrove, dodal juhokórejský prezident.Americký prezident v sobotu počas summitu krajín skupiny G20 v japonskej Osake na Twitteri napísal, žeSeverná Kórea označila jeho návrh za "Historicky prvý summit lídrov USA a KĽDR sa konal 12. júna 2018 v Singapure. Trump a Kim sa na ňom zaviazali, že sa budú spoločne usilovať o ", teda odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Odvtedy sa však nedokázali dohodnúť na tom, akými konkrétnymi opatreniami všeobecne formulovaný prísľub naplniť.Druhý summit Trump - Kim sa konal 27. a 28. februára 2019 vo vietnamskom Hanoji, skončil sa však predčasne a bez dohody. Obaja lídri sa nedokázali dohodnúť na tom, aké kroky by mala KĽDR prijať výmenou za zmiernenie amerických sankcií. Každý pritom pripísal zodpovednosť za neúspech summitu druhej strane.Po neúspešnej hanojskej schôdzke sa napätie medzi Pchjongjangom a Washingtonom vyostrilo a k oficiálnym rokovaniam medzi nimi odvtedy nedošlo. Nádeje na obnovenie rozhovorov sa podľa AP zvýšili po nedávnej výmene listov a následných komplimentov medzi Trumpom a Kimom. O obsahu listov nie je nič známe.Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že Severná Kórea si praje stretnutie s ním. Vyjadril sa tak deň po tom, ako vyzval severokórejského vodcu Kim Čong-una na schôdzku v demilitarizovanej zóne medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP."Domnievam sa, že sa chcú stretnúť," povedal v Soule popredným juhokórejským podnikateľom pred svojou cestou do demilitarizovanej zóny. Konštatoval, že detaily sa stále dolaďujú a sprevádzať ho bude juhokórejský prezident Mun Če-in, s ktorým mal na programe ešte oficiálne rokovanie. "Uvidíme, čo sa stane," dodal.