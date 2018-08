Munich Re zaznamenala v 2. kvartáli pokles zisku aj poistného

Na archívnej snímke budova Munich Re. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 8. augusta (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v stredu oznámila, že jej čistý zisk za 2. štvrťrok aj predpísané hrubé poistné klesli, ale potvrdila svoju prognózu zisku za celý rok 2018.Najväčšia zaisťovňa na svete uviedla, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca júna 2018 klesol na 724 miliónov eur zo 729 miliónov eur pred rokom.Hrubé predpísané poistné sa v sledovanom období znížilo na 11,19 miliardy eur z 11,80 miliardy eur vlani.Spoločnosť potvrdila, že v roku 2018 očakáva zisk v pásme od 2,1 miliardy do 2,5 miliardy eur a hrubé predpísané poistné v rozmedzí od 46 do 49 miliárd eur.uviedla spoločnosť s odvolaním sa na kľúčovú metriku priemyslu, ktorá porovnáva náklady a pohľadávky s príjmami z poistného.