Munícia za štyri milióny eur zo slovenskej zbierky je už na Ukrajine, iniciatíva chce pomáhať aj naďalej

Takmer štyri a pol milióna eur

Pokračovanie zbierky

Sanitky pre Ukrajinu

7.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská občianska zbierka „Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame my" úspešne doručila na Ukrajinu delostreleckú muníciu od českej zbrojovky STV Group. Organizátori spolu s českými a ukrajinskými partnermi zabezpečili dopravu 2 700 kusov munície kalibru 122 mm v hodnote 4 milióny eur.„Som rád, že sa dielo podarilo zavŕšiť a že to malo veľký zmysel,“ povedal ambasádor zbierky, 100-ročný bývalý účastník Slovenského národného povstania Otto Šimko.Iniciatíva Munícia pre Ukrajinu informovala, že viac ako 70-tisíc darcov prispelo na účet zbierky sumou takmer štyri a pol milióna eur. „Zostávajúce prostriedky sa použijú na nákup granátov do granátometov podľa potrieb ukrajinskej strany. Do konca roka sa plánuje ešte dodanie vyše 5 500 kusov granátov M433 kalibru 40x46 mm na základe už uzavretej zmluvy medzi Ukrajinským veľvyslanectvom v ČR, dodávateľom (STV Group) a Nadačným fondom pre Ukrajinu,“ spresnili iniciátori zbierky aktivista Fedor Blaščák a fotoreportér Vladimír Šimíček.Dosiahnutie významného míľnika aj plán nákupu munície organizátori ohlásili ešte 8. mája a prostriedky prevyšujúce 4 milióny eur vyzbierali za rekordne rýchly čas, a to 22 dní. Slovenská občianska spoločnosť sa tak pridala k muničnej iniciatíve českej vlády po tom, čo tak odmietol urobiť premiér Robert Fico a vláda SR.„Vojna proti Ukrajine zo strany ruského agresora ani zďaleka nekončí a naši susedia muníciu stále potrebujú ako soľ, aby sa útokom dokázali brániť. Preto sme sa v Mier Ukrajine rozhodli v zbierke pokračovať. V záujme bezpečnosti Slovenska a celého európskeho kontinentu musí Ukrajina túto vojnu vyhrať,” povedal Marián Kulich z občianskeho združenia Mier Ukrajine.Ako informovali iniciátori úspešnej zbierky na muníciu Blaščák a Šimíček v humanitárnych aktivitách na pomoc Ukrajine chcú pokračovať aj naďalej. Spolu s ďalšími fotografmi a novinármi organizujú ďalšiu zbierku na sanitky a rušičky dronov.„V muničnej zbierke sme splnili, čo sme sľúbili a teraz spúšťame pokračovanie úspešnej zbierky ‚Sanitky pre Ukrajinu‘. Chceme poprosiť našich darcov, aby pomáhali aj naďalej,” povedal Šimíček s tým, že v rámci tejto zbierky doteraz vyzbierali viac než 550-tisíc eur, vďaka čomu sa k medikom na fronte dostane viac než 70 sanitiek a terénnych áut.„Partnerom zbierky na muníciu je aj darcovská platforma, ktorá od začiatku invázie zbiera prostriedky na pomoc Ukrajincom na Slovensku, i tým, ktorí musia čeliť dôsledkom vojny v ich domovine. Doteraz na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám vytvorili 390 výziev a získali pre nich 5,1 milióna eur,“ uviedla iniciatíva.