Murray prehral v 1. kole turnaja ATP vo Winston-Salem so Sandgrenom

Dvojhra - 1. kolo:



Tennys Sandgren (USA) - Andy Murray (V. Brit.) 7:6 (8), 7:5

Bjorn Fratangelo (USA) - Amir Weintraub (Izr.) 6:0, 6:0

Marco Cecchinato (Tal.) - Alexander Bublik (Kaz.) 7:6 (3), 1:0 - skreč

Jeremy Chardy (Fr.) - Raymond Sarmiento (USA) 6:1, 7:6 (5)

Pablo Andujar (Šp.) - Nicolas Jarry (Čile) 6:4, 6:2

Lee Duck-hee (Kór. rep.) - Henri Laaksonen (Švajč.) 7:6 (4), 6:1

Roberto Carballes (Šp.) - Marcos Giron (USA) 6:2, 2:6, 6:3

Alexei Popyrin (Austr.) - Thiago Monteiro (Br.) 5:7, 6:4, 7:6 (7)

Winston Salem 20. augusta (TASR) - Britský tenista Andy Murray neuspel v 1. kole dvojhry na turnaji ATP vo Winstom-Salem. Domácemu Američanovi Tennysovi Sandgrenovi podľahol 6:7 (8), 5:7. Pre dvojnásobného olympijského šampióna to bolo druhé vystúpenie v singli na ATP Tour po návrate na dvorce po operácii bedrového kĺbu.Aj minulý týždeň v Cincinnati sa rozlúčil v 1. kole po prehre s Francúzom Richardom Gasquetom. Murray nebude neštartovať na záverečnom grandslame sezóny US Open, ktorý sa v New Yorku začne 26. augusta. Držiteľ troch titulov z podujatí veľkej štvorky odôvodnil toto rozhodnutie nedostatkom zápasovej praxe.