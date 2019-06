Murrayho víťazný návrat: Uspel v 1. kole štvorhry v Queense

Na archívnej snímke britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Britský tenista Andy Murray si vo štvrtok po piatich mesiacoch odkrútil víťazný návrat do súťažného kolotoča. V osemfinále turnaja v londýnskom Queen's Clube zvíťazil vo štvorhre so Španielom Felicianom Lopezom nad dvojicou Juan-Sebastian Cabal a Robert Farah 7:6, 6:3.Bývalá svetová jednotka nútene pauzovala päť mesiacov po náročnej operácii bedrového kĺbu. "Bolo to úžasné. Naozaj som si to užil. Zo začiatku som bol trochu pomalší, no postupne sa to zlepšovalo. Som nesmierne šťastný, že môžem opäť hrať. Cestou na kurt som cítil miernu nervozitu. Povestné motýle v bruchu sú však potrebné," zhrnul svoje pocity Murray.Trojnásobný grandlsamový víťaz sa napriek úspešnému návratu stále nerozhodol, či bude v budúcnosti opäť súťažiť aj v dvojhre.