Musíme byť hrdí na to, čo naši predkovia dokázali, tvrdí A. Kiska

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Nesmieme dovoliť, aby sa chyby minulosti opakovali. Podľa slov exprezidenta Andreja Kisku je to základný odkaz Slovenského národného povstania (SNP), ktorý je potrebné pripomínať mladým ľuďom. Vyjadril tiež ľútosť nad spochybňovaním sviatku, SNP označil za najvýznamnejšiu udalosť novodobých dejín Slovenska.zdôraznil v súvislosti so 75. výročím SNP Kiska. Vyjadril zármutok z toho, že sa naďalej ozývajú hlasy, ktoré partizánov označujú za banditov a o SNP hovoria ako o puči. "" dodal Kiska s tým, že je potrebné jasne stanoviť deliacu čiaru medzi dobrom a zlom.Podľa lídra koalície Progresívneho Slovenska a Spolu Michala Trubana platí odkaz SNP aj dnes.skonštatoval Truban.Zdôraznil, že práve Povstaním sa občaniaPoukázal na to, že ľudia vtedy vzali osud krajiny do vlastných rúk a bojovali za slobodu.doplnil.Povstať proti fašizmu bola podľa mimoparlamentného KDH povinnosť. "" skonštatovala strana s tým, že Povstanie malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. KDH zdôraznilo potrebu pripomínať si minulosť a učiť sa z nej.dodalo.