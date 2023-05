Musíme byť schopní rozlišovať medzi Putinom a obyčajnými Rusmi, tvrdí šéf rakúskej diplomacie Schallenberg

Konferencii sa mal v pondelok prihovoriť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ale jeho vystúpenie odložili.









29.5.2023 (SITA.sk) - Rakúsko je vojensky neutrálne, ale nikdy nebolo neutrálne, pokiaľ ide o hodnoty. Na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave sa tak vyjadril rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg Zdôraznil pritom, že aj po víťazstve Ukrajiny bude Európa potrebovať politiku pre vzťahy s Ruskom. Na svojom webe o tom informuje denník The Guardian.„Čokoľvek urobíme, história sa nezmení a geografia sa nezmení. Musíme byť schopní rozlišovať medzi (Vladimirom) Putinom a jeho prisluhovačmi a obyčajnými Rusmi,“ skonštatoval šéf rakúskej diplomacie. „Môže to byť náročné, ale verím, že je tam veľmi dôležitý rozdiel, ktorý sa nám darí robiť s Iránom a Severnou Kóreou,“ dodal.Podľa českého ministra zahraničia Jana Lipavského je problém širší ako len v ruskom vedení. „Nie je to len o Putinovi, je to ruský imperializmus. Je to idea, že Rusko si nie je isté svojimi hranicami, že môže prísť a a čírou silou vyhlásiť „Toto je moje územie“... Musíme byť pripravení chrániť Európu pred touto zlou ideou ruského imperializmu,“ kontroval politik.