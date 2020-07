Musíme spojiť tie najlepšie hlavy a pripraviť dobrý plán, ocenila Čaputová dohodu lídrov Európskej únie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila dohodu európskych lídrov na samite Európskej únie (EÚ) . Hlava štátu tak urobila na sociálnej sieti. Podľa nej to pomôže k stabilite celej EÚ a znamená to bezprecedentnú pomoc pre Slovensko.Prezidentka na sociálnej sieti uviedla, že ju teší, že sa lídrom podarilo dopracovať k zhode. Tí sa v utorok ráno dohodli jednak na Viacročnom finančnom rámci EÚ (rozpočet pozn. SITA) a taktiež na Fonde obnovy, ktorý bude zložený z grantov v objeme 390 miliárd eur a úverov v sume 360 mld. eur. Rozpočet je tak celkovo stanovený v bezprecedentnej celkovej sume 1,82 bilióna eur.„Je to dobrá správa pre udržanie stability celej EÚ a zároveň aj bezprecedentná pomoc pre Slovensko. Aby sme túto pomoc dokázali aj zmysluplne využiť, musíme spojiť tie najlepšie hlavy a pripraviť veľmi dobrý plán. Našim cieľom nesmie byť len minúť peniaze, ale dobre ich investovať do rozvoja Slovenska, aj pre budúce generácie,“ uviedla hlava štátu na sociálnej sieti s tým, že práve využite prostriedkov je teraz najdôležitejšia úloha pre vládu a všetkých ostatných.