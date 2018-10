Musk sa dohodol so SEC, akcia Tesly vzrástla o vyše 15 %

Elektroauto nového Modelu Tesla 3 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. októbra (TASR) - Akcia výrobcu elektromobilov Tesla v pondelok v predburzovom obchodovaní vyskočila o vyše 15 %. Výkonný riaditeľ firmy Elon Musk sa totiž dohodol s americkou komisiou pre cenné papiere a burzy SEC, ktorá ho obvinila z podvodu.SEC obvinila Muska, že jeho vyhlásenia na Twitteri, týkajúce sa potenciálneho stiahnutia Tesly z burzy, bolia že náležite neinformoval regulačné úrady. Obvinenia SEC sa týkali Muskovho vyjadrenia na Twitteri, že uvažuje o stiahnutí Tesly z burzy pri cene akcie 420 USD (362,82 eura).Musk sa v sobotu (29. 9.) dohodol so SEC na urovnaní sporu, keď súhlasil so zaplatením pokuty 20 miliónov USD a s tým, že sa vzdá funkcie predsedu predstavenstva prinajmenšom na tri roky. Ďalšiu pokutu vo výške 20 miliónov USD má zaplatiť Tesla. Automobilka musí tiež vymenovať do predstavenstva dvoch nezávislých riaditeľov.Akcia Tesly v piatok (28. 9.) po obvineniach SEC padla takmer o 14 %.Investori sa teraz budú sústreďovať na najbližšiu správu o hospodárení firmy. Musk počas uplynulého víkendu poslal zamestnancom email, v ktorom uviedol, že Tesla je "veľmi blízko" k ziskovosti.(1 EUR = 1,1576 USD)