Musk sa ospravedlnil za to, že britského potápača označil za pedofila

Elon Musk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 18. júla (TASR) - Americký miliardár Elon Musk sa ospravedlnil za to, že britského potápača, ktorý pomáhal zachraňovať chlapcov zo zatopenej jaskyne v Thajsku, označil za pedofila.Ako v stredu informovala agentúra AP, Musk v sérii svojich tweetov v utorok vysvetlil, že konal v hneve po tom, ako britský potápač Vern Unsworth obvinil jeho i spoločnosť SpaceX, že jej ponuka poskytnúť potápačom na záchranu chlapcov malú ponorku je lenMusk uviedol, že Unsworthova kritika ho nahnevala. Uznal však, že britského potápača nemal označiť za pedofila a že to bola chyba, a toMusk svoj tweet osočujúci Unsworthova odstránil, čo však už nezabránilo poklesu záujmu investorov o akcie jeho spoločnosti Tesla.Práve investori Tesly vyvíjali na Muska tlak, aby svoje slová na adresu Verna Unswortha odvolal. V otvorenom liste uviedli, že obnoviť dôveru investorov bude ľahké -Unsworth začiatkom týždňa v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že zvažuje podanie trestného oznámenia na Muska.Unsworth bol súčasťou medzinárodného tímu jaskynných potápačov, ktorý zachránil skupinu 12 thajských chlapcov a ich futbalového trénera. Dvanásť futbalistov, chlapcov vo veku 11 až 16 rokov, a ich 25-ročný tréner uviazli v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai na severe Thajska 23. júna, keď im blesková záplavová voda znemožnila vyjsť jediným východom z jaskyne. Unsworth okrem iného sprostredkoval thajským úradom informácie o danom jaskynnom systéme.Zachránení chlapci by sa v stredu, prvýkrát od svojej záchrany, mali stretnúť s novinármi a odpovedať na ich otázky.