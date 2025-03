Musk sľubuje, že Starlink Kyjevu nevypne, jeho úvahy nahnevali Varšavu

10.3.2025 (SITA.sk) - Americký miliardár Elon Musk vyhlásil, že nikdy nevypne sieť Starlink pre ukrajinskú armádu, aj keď nesúhlasí s politikou Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, Musk to uviedol na mikroblogovacej sieti X.„Aby bolo úplne jasné, bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasím s politikou Ukrajiny, Starlink nikdy nevypne svoje terminály. Len hovorím, že bez Starlinku by ukrajinské linky skolabovali, keďže Rusi môžu rušiť všetku ostatnú komunikáciu! Nikdy by sme také niečo neurobili, ani by sme to nepoužili ako nástroj na vyjednávanie," vyjadril sa v nedeľu Musk.Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu ubezpečil svojho poľského kolegu Radosława Sikorského , že nikto sa nevyhrážal opojením Ukrajiny od Starlinku.Sikorski totiž povedal, že Poľsko bude nútené hľadať alternatívneho poskytovateľa, ak sa SpaceX ukáže ako nespoľahlivý dodávateľ satelitnej komunikácie. Kontroverzia vznikla po tom, ako Musk povedal, že ukrajinský front by skolaboval, ak by odpojil Starlink.