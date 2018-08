Musk spolupracuje so Silver Lake a Goldman Sachs na privatizácii Tesly

Generálny riaditeľ americkej firmy Tesla Elon Musk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 14. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ americkej firmy Tesla Elon Musk uviedol, že spolupracuje so spoločnosťami Silver Lake Partners a Goldman Sachs Group, ktoré mu poskytujú finančné poradenstvo v súvislosti s jeho návrhom previesť výrobcu elektromobilov do súkromných rúk.uviedol Musk na sociálnej sieti Twitter.Musk v stredu (8.8.) šokoval Wall Street, keď na Twitteri oznámil, že uvažuje o prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva a odkúpení všetkých jej akcií za 72 miliárd USD (63,14 miliardy eur). Dodal, že už zabezpečil aj finančné prostriedky na kúpu týchto akcií, ale neposkytol ďalšie podrobnosti.