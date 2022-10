Musk ubezpečil Ukrajincov, že SpaceX im nevypne Starlink v krajine

Fedorov chválil SpaceX

Služby naďalej zadarmo

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v nedeľu ubezpečil, že satelitný internetový systém Starlink, ktorý Ukrajine poskytuje kľúčové telekomunikačné služby, nevypne - bez ohľadu na to, či dostane financovanie od amerického ministerstva obrany. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Ešte predtým, ako (ministerstvo obrany, DoD) vôbec prišlo so svojou reakciou, povedal som Mychajlovi Fedorovovi, že SpaceX nevypne Starlink ani keď DoD odmietne poskytnúť financovanie,“ napísal Musk v nedeľu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, odkazujúc na rozhovor s ukrajinským vicepremiérom a ministrom pre digitálnu transformáciu.Fedorov už skôr chválil SpaceX a Starlink, pričom Muska označil za „jedného z najväčších súkromných donorov na svete podporujúcich Ukrajinu“.CNN pred časom informovala, že SpaceX požiadal Pentagon, aby platil mesačne desiatky miliónov dolárov za Starlink na Ukrajine a prevzal toto bremeno od nich. V reakcii na zverejnenie týchto správ však Musk zjavne otočil a prostredníctvom Twitteru náhle ohlásil, že SpaceX bude služby poskytovať naďalej zadarmo. Pentagon však minulý týždeň informoval, že rokovania so SpaceX o Ukrajine naďalej pokračujú.SpaceX tvrdí, že poskytovanie služieb Starlink Ukrajine už firmu stálo 80 miliónov dolárov a do konca roka jej náklady presiahnu 100 miliónov.Terminály siete Starlink, ktoré začali na Ukrajinu dodávať na jar, umožnili ukrajinskej armáde bojovať a zostať v spojení, i keď ruské vojská zničili telefónne a internetové siete v krajine.