Mustafajev: Azerbajdžanu záleží na prehĺbení spolupráce s krajinami EÚ

Na snímke uprostred predseda vlády SR Peter Pelelgrini prechádza Alej Šechidov (Alej mučeníkov) počas jeho oficiálnej návštevy Azerbajdžanu v Baku 13. novembra 2018. Foto: TASR - Martina Rybanská Foto: TASR - Martina Rybanská

Baku 13. novembra (TASR) - Azerbajdžan kladie veľký dôraz na prehĺbenie spolupráce s krajinami Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenskej republiky. Vyhlásil to azerbajdžanský minister hospodárstva Šahin Mustafajev počas otvorenia biznis fóra, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí podnikatelia.V Azerbajdžane v súčasnosti podniká 11 firiem zo Slovenska, nové obchodné kontrakty by mohlo uzatvoriť ďalších šesť.zdôraznil Mustafajev.Zároveň vyčíslil, že obchodná výmena medzi Azerbajdžanom a EÚ je na úrovni 42 percent a za deväť mesiacov tohto roka dosiahla objem 9,3 miliardy dolárov, medziročne sa zvýšila o 26 percent.vyhlásil Mustafajev.Za posledných desať rokov krajina prilákala približne 250 miliárd dolárov v podobe priamych investícií, pričom viac ako polovicu podľa Mustafajeva tvoria investície práve zahraničných firiem.doplnil azerbajdžanský minister.Hovoril tiež o viacerých opatreniach, ktoré krajina prijíma v oblasti podpory podnikania. Firmy môžu napríklad využiť v určitých prípadoch daňové prázdniny, existuje aj štátna finančná podpora.skonštatoval Mustafajev.Azerbajdžan sa umiestnil na 25. mieste spomedzi 190 krajín v rebríčku Doing Business pre rok 2019, ktorý zostavuje Svetová banka. Podľa tohto hodnotenia uskutočnil Azerbajdžan rekordný počet reforiem zameraných na zjednodušenie podnikania.dodal Mustafajev.(osobitná spravodajkyňa TASR Martina Rybanská)