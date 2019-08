Mustafi a Elneny sú na odchode z londýnskeho Arsenalu

Na snímke v popredí Shkodran Mustafi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. augusta (TASR) - Nemecký obranca Shkodran Mustafi ani egyptský stredopoliar Mohamed Elneny už nemajú miesto v kádri futbalistov londýnskeho Arsenalu. Tréner Unai Emery chce obom do konca európskeho prestupového obdobia (2. septembra) umožniť, aby si našli nové kluby. Ak sa im to nepodarí, v súčasnom tíme budú mať naďalej len úlohu náhradníkov.Záujem o Mustafiho prejavil účastník najvyššej francúzskej súťaže AS Monaco, ale transfer sa nezrealizoval.citovala Emeryho agentúra DPA.