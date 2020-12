Mutácia koronavírusu, ktorá sa šíri na juhu Anglicka, nie je pod kontrolou a bude veľmi zložité ju potlačiť.

Vývoj sleduje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a začínajú reagovať i niektoré štáty Európskej únie vrátane Česka.

Holandsko v noci oznámilo viac ako desaťdňové zákaz leteckej prepravy cestujúcich z Británie, podľa agentúry AFP zakazuje prílety aj Belgicko, zatiaľ čo Nemecko o takomto kroku uvažuje.

Významné šírenie istej mutácie koronavírusu v častiach Anglicka oznámila britská vláda v pondelok. V sobotu potom premiér Boris Johnson povedal, že nový kmeň môže byť až o 70 percent nákazlivejší než ten, ktorý doteraz v Británii prevládal.

Experti vrátane tých z WHO zatiaľ nemajú dôkazy, že by zmutovaný vírus vyvolával ťažšie prípady choroby covid-19 alebo že by naň neúčinkovali vyvinuté vakcíny.

Napriek tomu situácia vyvoláva medzi vedcami aj vládnymi pracovníkmi značné znepokojenie a premiér Johnson v sobotu reagoval zavedením najtvrdších karanténnych opatrení v Londýne a v ďalších oblastiach Anglicka. WHO uviedla, že je s britskými činiteľmi v tesnom kontakte.

„Nový variant vírusu sa vymkol spod kontroly,“ povedal dnes v rozhovore pre BBC minister Hancock. „Vzhľadom na to, o koľko rýchlejšie sa tento nový variant šíri, bude veľmi zložité udržať ho na uzde, kým nie je široko nasadená vakcína,“ komentoval situáciu v inom interview.

Z krajín EÚ ako prvé na vývoj v Británii reagovalo Holandsko, ktoré zakázalo prílety z britských letísk, pričom obmedzenie potrvá do 1. januára. Vláda vo vyhlásení uviedla, že situáciu monitoruje a zvažuje zavedenie reštrikcií aj pri ďalších druhov dopravy.

O polnoci vstúpi do platnosti 24 hodinový zákaz letov z Británie do Belgicka, oznámil dnes belgický premiér Alexander De Croo. Obmedzenia, ktoré sa dotknú aj vlakov Eurostar, označil predseda vlády za preventívne opatrenie. „Zatiaľ nemáme jasnú odpoveď,“ povedal.

Reaguje aj Česko, kde sa oddnes budú musieť ľudia prichádzajúci z Británie povinne odobrať do izolácie. Po vzore Holandska a Belgicka by mohlo letecké spojenie pozastaviť aj Nemecko, ktoré podľa informácií AFP o zákaze „vážne“ uvažuje.

Či sa šírenie potenciálne nebezpečnej mutácie koronavírusu v Británii už začalo, nie je zatiaľ jasné. Holandsko pri náhodnej kontrole starších prípadov infekcie daný kmeň odhalilo vo vzorke odobratej na začiatku decembra. Podľa WHO bola mutácia zistená aj v Dánsku a Austrálii.