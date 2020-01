Muž a žena čelia obvineniam z terorizmu pre členstvo v organizácii Islamský štát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Kosovskí prokurátori obvinili z terorizmu dvoch obyvateľov krajiny, ženu a muža, pre členstvo v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) . Úrad prokuratúry v utorok uviedol, že obžalovaná dvojica, identifikovaná ako V. K. a F. D., odišla z Kosova v marci 2015 najprv do Skopje, hlavného mesta susedného Severného Macedónska, a potom do Turecka, kde prekročili sýrske hranice, aby sa pripojili k IS.Začiatkom roku 2019 sa vzdali kurdským silám. Do vlasti ich zo Sýrie repatriovali v apríli minulého roka v skupine 110 kosovských občanov. Ženu a muža teraz obžalovali z príslušnosti k teroristickej organizácii. V prípade usvedčenia im hrozí väzenie do 15 rokov. Podľa kosovských úradov 30 občanov krajiny stále aktívne podporuje teroristické skupiny v Sýrii.