Muž chcel do katedrály v New Yorku preniesť dva kanistre benzínu

Ilustračná snímka.

Washington 18. apríla (TASR) - Polícia zadržala v stredu muža, ktorý mal v úmysle vniesť do Katedrály svätého Patrika v New Yorku dva kanistre naplnené benzínom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Predstaviteľ polície uviedol, že 37-ročného muža, ktorý chcel do katedrály v newyorskom obvode Manhattan preniesť v dvoch kanistroch približne 15 litrov benzínu, dve plechovky s benzínom do zapaľovača a dva plynové zapaľovače, zastavili príslušníci ozbrojenej ochrany objektu v stredu o 20.00 h miestneho času (štvrtok 02.00 h SELČ).Polícia muža zadržala a predviedla na výsluch, počas ktorého povedal, že "jeho dodávke sa minulo palivo".K incidentu v americkom New Yorku došlo len niekoľko dní po tom, čo rozsiahly požiar čiastočne zničil katedrálu Notre Dame vo francúzskej metropole Paríž. Vyšetrovanie však doposiaľ neodhalilo nič, čo by naznačovalo, že išlo o trestný čin.