Muž, ktorý chcel skočiť z Eiffelovej veže, sa podrobí vyšetreniu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 22. mája (TASR) - Muž ruského pôvodu, ktorý sa v pondelok v Paríži vyšplhal na Eiffelovu vežu a vyhrážal sa samovraždou, sa podrobí psychiatrickej expertíze. Informovala o tom v stredu televízna stanica BFM.O psychiatrické vyšetrenie požiadala parížska polícia, ktorá tohto 37-ročného muža v utorok vypočúvala a následne ho dala previezť do psychiatrickej ošetrovne pri parížskej prefektúre.Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu je muž ruského pôvodu žiadateľom o azyl a prejavuje sa uňho samovražedné správanie.Jeho prípad sa vyšetruje ako podozrenie z nepovoleného vstupu do objektu kultúrnej pamiatky. Takéto konanie sa z pohľadu francúzskeho práva považuje za priestupok.Spoločnosť, ktorá prevádzkuje Eiffelovu vežu, bola v dôsledku tejto mimoriadnej udalosti v pondelok popoludní nútená evakuovať vyše 2500 návštevníkov a objekt uzavrieť pre verejnosť. Rozhlasová stanica Europe 1 v utorok informovala, že spoločnosť podá vo veci trestné oznámenie.Muž, ktorý hovoril po anglicky a potom aj po rusky, preliezol v pondelok popoludní cez bezpečnostné ohradenie na veži, a to údajne s cieľom spáchať samovraždu. Na kovovej konštrukcii pod najvyššie sa nachádzajúcou plošinou Eiffelovej veže potom stál vyše šesť hodín.Na miesto incidentu ihneď povolali políciu, ktorej intervenčný tím nadviazal s mužom kontakt. Jeho dvaja členovia sa podvečer za pomoci lana dostali do mužovej blízkosti, odhovorili ho od jeho zámeru a dostali do bezpečia.Podobný incident sa odohral aj v októbri 2017, keď sa na jeden z pilierov vyšplhal mladý muž, ktorý sa vyhrážal samovraždou. Policajným psychológom sa podarilo presvedčiť ho, aby sa tohto úmyslu vzdal.Na vrch Eiffelovej veže, ktorá tohto roku oslavuje 130. výročie otvorenia, vyjde každý rok približne šesť miliónov ľudí. Davy ďalších návštevníkov si ju prídu aspoň pozrieť.