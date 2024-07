Muž, ktorý spadol na Zem. Kultové sci-fi v novom vydaní

Príbeh o mimozemšťanovi, ktorý je však taký ľudský a človečenský, že na jeho iný pôvod miestami zabúdate.

Thomas Jerome Newton je mimozemšťan, ktorého domovskú planétu Anthea zničili jadrové vojny. Na Zem prichádza s cieľom zachrániť posledných preživších. Prezlečený za človeka si patentuje veľmi pokročilú antheanskú technológiu a vďaka nej sa mu podarí zhromaždiť dostatok prostriedkov, aby mohol postaviť loď, ktorá má pomôcť posledným tristo Antheančanom presídliť sa na Zem. Vízia jeho pomoci sa však začína rúcať, keď prepadne neduhom, ktoré sú až príliš ľudské a ohrozujú cieľ, s ktorým na Zem prišiel.

Napriek ťažobe tela, bolesti kĺbov a chrbta ho opúšťal s celkom dobrým pocitom. Zvládol prvý krok, pustil sa do plánu a tiež už vlastnil nejaké americké peniaze. Kráčal pustými poľami k nízkym kopčekom v diaľke, kde si rozložil táborisko, keď naňho asi po kilometri prudko doľahol šok – nezvyčajnosť tohto miesta, nebezpečenstvo, bolesť v tele a strach. Zvalil sa na zem a zostal tam ležať. Telo a myseľ sa vzpierali tomu násiliu, ktoré na nich páchalo toto nanajvýš neznáme, čudné a cudzie miesto.

Tento sci-fi román od finalistu ceny Nebula bol v roku 1976 sfilmovali v hlavnej úlohe s Davidom Bowiem a je základom rovnomenného seriálu streamovacej služby Showtime. Román Muž, ktorý spadol na Zem bol už po vydaní mimoriadne kvalitným, ale treba priznať, že slávnym ho urobila až filmová adaptácia v réžii Nicolasa Roega. Film je založený na výkone Davida Bowieho, ktorého nikdy sa neusmievajúci mimozemšťan je nezabudnuteľnou postavou.

Celý príbeh krásne ukazuje, ako sú životy väčšiny ľudí malým tichým zúfalstvom. Sám Thomas padá do „našej pozemskej“ pasce – alkoholu, osamelosti, depresie, vzájomného podozrievania...

Mal ich rád, ale so svojou vrodenou ľudskou márnivosťou nedokázal odolať pokušeniu ohúriť ich vlastnou mentálnou nadradenosťou a ich ohromenie mu prinášalo radosť. Aj napriek tomu, aké to mohlo byť príjemné, nesmel zabúdať, že títo ľudia boli podstatne nebezpečnejší ako šimpanzy – a prešli už tisícky rokov, odkedy niekto z nich naposledy zahliadol Antheančana bez prestrojenia.

Walter Stone Tevis bol americký spisovateľ poviedok a románov.

Narodil sa v San Franciscu v Kalifornii. Keď mal desať rokov, jeho rodina sa presťahovala do Kentucky, zatiaľ čo on musel rok zostať sám v sanfranciskej nemocnici so srdcovou chorobou. Na konci druhej svetovej vojny pracoval ako pomocný tesár v námorníctve. Potom dokončil bakalárske a magisterské štúdium angličtiny a začal pracovať ako učiteľ.

V rokoch 1965 až 1978 vyučoval angličtinu a tvorivé písanie na univerzite v Ohiu, potom sa až do svojej smrti venoval kariére spisovateľa.