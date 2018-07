Muž, ktorý strieľal po koscoch v Banskej Bystrici, zostáva vo väzbe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla TASR) – Muž, ktorý v júni strieľal na koscov v Banskej Bystrici, zostáva vo väzbe. Nepodal totiž sťažnosť voči prvostupňovému súdu, ktorý ho za jeho čin zobral do väzby, a teda nebude o tomto obvinenom rozhodovať odvolací Najvyšší súd SR. Rozhodnutie je právoplatné od začiatku júla. TASR o tom informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková.Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, zobral do väzby koncom júna muža, ktorý strieľal na koscov mestskej zelene na banskobystrickom sídlisku Sásová. Dôvodom je obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Sudca tak vyhovel návrhu prokurátora. TASR to vtedy potvrdila hovorkyňa Kudjáková.Vyšetrovateľ protiextrémistickej jednotky Národnej kriminálnej agentúry obvinil M. R. z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Ten sa k rozhodnutiu o väzbe mal vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.Streľba na partiu koscov sa ozvala v pondelok (25.6.) popoludní pred jednou z bytoviek na najväčšom banskobystrickom sídlisku. Pracovníka mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby trafila strela zo vzduchovej zbrane do ruky. Podľa očitých svedkov obvinený mal z balkóna paneláka hajlovať a mávať nacistickou vlajkou.