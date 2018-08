Muž, ktorý útočil v Londýne, prišiel z Birminghamu

Forenzní experti pracujú na mieste, kde vodič s autom narazil do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne 14. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. augusta (TASR) - Príslušníci britskej protiteroristickej jednotky prehľadali v súvislosti s utorňajším útokom pred parlamentom v Londýne tri nehnuteľnosti v anglickom regióne Midlands.Razie v mestách Birmingham a Nottingham boli súčasťou pokračujúceho vyšetrovania utorňajšieho útoku, pri ktorom 29-ročný britský občan, ktorý podľa polície pochádza z regiónu Midlands, približne o 07.37 h miestneho času (08.37 h SELČ) narazil neďaleko budovy parlamentu v Londýne pomerne nízkou rýchlosťou do skupiny cyklistov a chodcov, pričom troch z nich zranil. Následne pridal plyn a narazil do bezpečnostných bariér pred Westminsterským palácom.Polícia medzičasom zistila, že podozrivý páchateľ, ktorého bezprostredne po čine zadržali, prišiel do Londýna z Birminghamu tesne po polnoci. V utorok medzi 01.25 h do 05.55 h miestneho času sa vozidlo Ford Fiesta, ktoré podozrivý pri útoku použil, nachádzalo v oblasti londýnskej ulice Tottenham Court Road, a približne od 06.00 h sa až do času útoku pohybovalo po mestskom obvode Westminster.V súvislosti s utorňajším incidentom, ktorý úrady vyšetrujú ako možný teroristický útok, polícia uviedla, že v súčasnosti je jej prioritou preveriť motiváciu a všetky okolnosti, ktoré páchateľa k činu viedli.V Británii aj po utorňajšom útoku zostal v platnosti druhý najvyšší stupeň ohrozenia teroristickými útokmi. Nevyhlásiť najvyšší stupeň sa premiérka Theresa Mayová rozhodla po konzultácii s políciou.Vlani v marci spáchal 52-ročný Khalid Masood blízko britského parlamentu teroristický útok, ktorý si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta, pripomína Reuters. Páchateľa vtedy na mieste zastrelila polícia. Išlo o prvý z piatich útokov v Británii počas minulého roka, ktoré tamojšia polícia označila za terorizmus.