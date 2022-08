Muž, ktorý v Trieri zabil autom päť ľudí, dostal doživotie. Trest si odpyká v psychiatrickej liečebni

Kľučkoval v pešej zóne

Odmietol vypovedať

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Súd v nemeckom meste Trier v utorok uznal vinným z vraždy a pokusu o vraždu muža, ktorý tam predvlani vrazil autom do ľudí a piatich zabil.Päťdesiatdvaročný muž dostal doživotný trest odňatia slobody, pričom musí byť umiestnený v zabezpečenej psychiatrickej liečebni.Tlačová agentúra dpa informovala, že sudcovia dospeli k záveru, že muž úmyselne kľučkoval v pešej zóne s úmyslom zabiť alebo zmrzačiť čo najviac ľudí.Odborníci vypovedali, že muž trpí paranoidnou schizofréniou a preludmi, pričom si napríklad myslel, že sa voči nemu sprisahala vláda.Podľa vyšetrovateľov v požičanom SUV, ktorým vrazil do ľudí, niekoľko dní žil. On sám odmietol počas procesu vypovedať.Incident z decembra 2020 neprežilo deväťtýždňové bábätko, jeho otec a tri ženy vo veku 25, 52 a 73 rokov. Osemnásť ľudí utrpelo vážne zranenia.