Muž, ktorý vraždil v masážnych salónoch v Georgii, dostal doživotie a hrozí mu trest smrti

K vraždám v Cherokee sa priznal

Ženy v salónoch chcel potrestať

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Muž obvinený zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych a jedného zraneného, sa priznal k štyrom vraždám. Dostal za to štyri doživotné tresty odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia.Dvadsaťdvaročný Robert Aaron Long sa priznal k zabitiu ľudí v okrese Cherokee, kde čelil viacnásobným obvineniam z vraždy, pokusu o vraždu a ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami.Za ďalšie štyri vraždy v Atlante, ktorá je už v okrese Fulton, mu hrozí trest smrti. Tam okrem vraždy čelí aj obvineniam z domáceho terorizmu a prokurátori uviedli, že sa budú snažiť o klasifikáciu zabití ako zločinov z nenávisti.Väčšina obetí marcovej streľby boli ženy ázijského pôvodu. Úrady však naznačili, že Longove zločiny neboli rasovo motivované, ale boli výsledkom závislosti na sexe, ktorá nie je oficiálne uznaná ako porucha. Masážne salóny muž podľa prokurátorov považoval za zdroje sexuálneho pokušenia.Samotný Long vypovedal, že sa v deň streľby, 16. marca, chcel zabiť a išiel do masážnych salónov s tým, že platenie za sex - čo považoval za odporné - ho k tomu prinúti.Potom sa však v aute pred prvým salónom rozhodol, že zabije ľudí vo vnútri, pretože ich chcel podľa svojich slov potrestať, za to, že tam pracujú.Polícia informovala, že útoky sa začali, keď Long zastrelil štyroch ľudí a jedného zranil v Youngs Asian Massage pri Woodstocku okrese Cherokee. Tri z tamojších obetí boli ženy, z toho dve ázijského pôvodu.Muž následne odišiel do Atlanty, kde v Gold Spa zastrelil tri ženy a následne odišiel do Aromatherapy Spa na druhej strane ulice a zastrelil ďalšiu ženu. Všetky atlantské obete boli ázijského pôvodu.Útoky sa stali v čase, keď ľudia ázijského pôvodu v USA čelili zvýšenému počtu útokov a nenávisti v spojitosti s pandémiou koronavírusu. Streľba vyvolala vlnu rozhorčenia i obáv v americko-ázijskej komunite.