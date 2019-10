Muž, ktorý zadržiaval v pivnici v Holandsku ľudí, pochádzal z Rakúska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Amsterdam 16. októbra (TASR) - Mužom žijúcim na statku v severovýchodnom Holandsku, ktorý zrejme niekoľko rokov zadržiaval v pivnici skupinu mladých ľudí, je 58-ročný "Rakúšan Josef". Príslušnú správu holandských médií potvrdil v utorok večer hovorca rakúskeho ministerstva zahraničných vecí Peter Guschelbauer, informovalo internetové vydanie rakúskeho denníka Kurier.Statkár, ktorý sa podľa zverejnených údajov narodil vo Viedni, žil v holandskej provincii Drenth v úplnej izolácii so šiestimi osobami vo veku 16 - 25 rokov, pričom spolu čakali na "koniec sveta". Nepotvrdilo sa však, že by išlo o jeho vlastné deti.Obyvatelia priľahlej obce Ruinerwold sa vyjadrili pre spravodajskú stanicu RTV Drenthe, že uvedený muž bol známy ako "Rakúšan Josef" a vyznačoval sa značnou "ostrosťou". Okolie statku údajne sledoval ďalekohľadom a posielal preč kohokoľvek, kto sa k nemu priblížil, citoval zo správy Kurier. Dedinčania tvrdia, že o prítomnosti ďalších osôb vôbec nevedeli.Rakúšana a ďalších obyvateľov statku objavili po tom, ako najstaršie z "pivničných detí" opakovane navštívilo miestne pohostinstvo. V súčasnosti 25-ročný mladík bol zmätený a tvrdil, že nebol deväť rokov vonku, na čo krčmár v pondelok zavolal políciu. Tá v dome na osamelom statku objavila tajné schody do pivničného úkrytu.V pivnici ležal v posteli 58-ročný muž, ktorý údajne pred niekoľkými rokmi prekonal mŕtvicu. Predpokladá sa, že obyvatelia statku nemali žiadny kontakt s vonkajším svetom a žili úplne sebestačne. Polícia zatiaľ nechcela poskytnúť podrobnejšie informácie o pomeroch v tejto "rodine" ani zdravotnom stave jej členov. Uvedeného muža zatkla, keďže nespolupracoval s vyšetrovateľmi.