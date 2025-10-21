Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Muž mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, podozrivý je v rukách polície


Tagy: banskobystrická krajská polícia Ublíženie na zdraví Zadržanie

Muž z okresu Zvolen mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, polícia ho zadržala. O zadržaní 58-ročného muža informovalo



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 21.10.2025 (SITA.sk) - Muž z okresu Zvolen mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, polícia ho zadržala. O zadržaní 58-ročného muža informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na sociálnej sieti. Ako uviedlo, k útoku na 42-ročného muža malo dôjsť v pondelok 20. októbra vo večerných hodinách. Podľa doterajších zistení muža šíp z harpúny zasiahol do oblasti krku.


Jeho zranenie si vyžiadalo okamžitý prevoz do nemocnice. Doba liečby zatiaľ ustálená nebola, vieme však potvrdiť, že útok smeroval na životne dôležitý orgán a mohol spôsobiť život ohrozujúci stav," informovalo KR PZ v Banskej Bystrici.

Polícia v súvislosti s týmto skutkom začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Podozrivého zadržali a umiestnili do policajnej cely.

Po získaní ďalších dôkazov si prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Banskej Bystrice, pričom zrejme dôjde k zmene právnej kvalifikácie skutku. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony. Bližšie informácie k prípadu v súčasnosti preto nie je možné poskytnúť," uzavrela polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Muž mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, podozrivý je v rukách polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická krajská polícia Ublíženie na zdraví Zadržanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár rokoval so svojím kolegom z Bosny a Hercegoviny Elmedinom Konakovičom
<< predchádzajúci článok
Cintula je v podstate úbožiak, reaguje premiér Fico na rozsudok pre atentátnika

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 