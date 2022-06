Muž na bicykli neprežil zrážku s autom pri Šebastovciach, vodička už nedokázala nehode zabrániť

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda si v piatok vyžiadala život cyklistu. Krátko po 13:00 hodine došlo medzi Šebastovcami a kruhovou križovatkou na ceste I/17 k zrážke cyklistu s autom.Podľa doterajších zistení 58-ročný muž vyšiel s bicyklom z miestnej komunikácie na cestu I/17 a smeroval k Šebastovciam po krajnici vľavo v protismernej časti vozovky.Po niekoľkých metroch sa však rozhodol prejsť na pravú stranu cesty, dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu osobnému motorovému vozidlu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová Ako ďalej informuje polícia, zranenia, ktoré pri zrážke muž utrpel, boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.„Vodička auta bola na mieste podrobená dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jej dychu nepotvrdila. To, či pred svojou jazdou na bicykli požil alkohol alebo iné omamné a psychotropné látky nebohý cyklista, bude zisťované pri nariadenej pitve. Polícia túto tragickú udalosť na mieste dokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestná doprava a na nevyhnutne potrebný čas úsek cesty uzavrela. Po zadokumentovaní policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako presne k tejto tragédii došlo, čo bolo jej presnou príčinou a akou mierou k nej prispeli jej účastníci bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.