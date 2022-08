Muž nabúral do barikády pred budovou Kapitolu, následne spustil paľbu a zastrelil sa

Vozidlo zachvátili plamene

Muž sa na mieste zastrelil

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu skoro ráno narazil muž do barikády pri washingtonskom Kapitole, následne začal strieľať do vzduchu a potom sa nám zastrelil.Ako informovala polícia, incident sa stal tesne pred štvrtou hodinou ráno. Pripomenulo to incident, keď muž v apríli 2021 na kontrolnom stanovišti pri Kapitole narazil vozidlom do dvojice policajtov.Úrady uviedli, že muž, ktorého identita nebola zverejnená, pri nedeľňajšom incidente narazil do barikády a keď vystupoval z auta, vozidlo zachvátili plamene.Muž následne spustil paľbu a vypálil niekoľko výstrelov do vzduchu. Keď sa k nemu začala blížiť polícia, zastrelil sa. Vzápätí ho vyhlásili za mŕtveho.Polícia sa snaží zistiť motív mužovho konania. Zatiaľ sa nezdá, že by sa zameriaval na niektorého z členov Kongresu. Podľa polície neboli hlásené žiadne zranenia.