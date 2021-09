Muž napadol nožom dve ženy, hrozí mu doživotný trest

Doživotie hrozí 44-ročnému mužovi zo Spišskej Novej Vsi, ktorý v utorok dopoludnia v blízkosti centra mesta fyzicky napadol dve ženy vo veku 34 a 64 rokov.

Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Informovala o tom hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa doterajšieho vyšetrovania muž pristúpil s nožom v ruke k ženám, ktoré práve ukladali nákup do auta.Mladšiu ženu udrel do brucha, staršiu odsotil, potom sa rozbehol k 34-ročnej žene a s úmyslom usmrtiť ju bodol do brucha. Staršiu zo žien bodol nožom do krku.Keď sa mladšia zo žien chcela pred útočníkom ukryť vo vozidle, nožom jej „uštedril“ ešte bodnú ranu do chrbta, opísala udalosť hovorkyňa. V ďalšom útoku mu podľa jej slov zabránil svedok incidentu, ktorý muža spacifikoval.Staršia zo žien utrpela pri útoku podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia do 42 dní.Mladšia skončila s ťažkými zraneniami v nemocnici, kde ju museli okamžite operovať. Liečiť sa bude viac ako šesť týždňov.Polícia bezprostredne páchateľa po útoku zadržala a eskortovala na policajné oddelenia. Umiestnený bol do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.„Obvinenému mužovi za tento obzvlášť závažný zločin spáchaný na dvoch osobách a na chránenej osobe v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo doživotie,“ dodala Mésarová.Bližšie okolnosti, ako aj motív konania obvinenej osoby sú podľa jej slov predmetom vyšetrovania.