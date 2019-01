Muž obvinený z útoku na gdanského primátora podporuje vládnu PiS

Ľudia zapaľujú sviečky na pamiatku starostu poľského mesta Gdansk Pawla Adamowicza, ktorý podľahol v pondelok 14. januára 2019 zraneniam, ktoré utrpel pri útoku muža, ktorý ho v nedeľu 13. januára na charitatívnej akcii pred stovkami ľudí bodol do srdca. Na jeho pamiatku sa v pondelok zhromaždili v uliciach mnohých poľských miest tisíce ľudí. Adamowicz (53) bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. Minulý rok sa ako jeden z mála poľských starostov zúčastnil na pochode gay pride. Vyjadril tiež solidaritu so židovskou komunitou po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 24. januára (TASR) - Muž obvinený z vraždy primátora poľského prístavného mesta Gdansk sa hlási k vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS). S odvolaním sa na oficiálne dokumenty o tom vo štvrtok informovali poľské médiá.Podozrivý, 27-ročný muž identifikovaný ako Stefan W., to podľa médií vyhlásil pred predstaviteľmi väznice, v ktorej si odpykával trest za sériu bankových lúpeží.Po tom, ako si odsedel viac ako päť rokov vo väzení, ho v decembri roku 2018 prepustili na slobodu. Dňa 13. januára sa dopustil ďalšieho trestného činu, keď na charitatívnom podujatí v Gdansku ranami nožom veľmi vážne zranil primátora mesta Pawla Adamowicza. Napriek okamžitej operácii a snahe lekárov primátor zraneniam podľahol.V úradnom dokumente, ktorý väznica poskytla polícii a ktorého obsah bol zverejnený na spravodajskom webe tvn24.pl, sa tiež píše, že Stefan W. mal trvalý pobyt v Gdansku, kde sa tiež podroboval liečbe paranoidnej schizofrénie.Stefan W. sa počas pobytu vo väznici vyjadril, že dúfa, že líder PiS Jaroslaw Kaczyňski. Povedal tiež, že chce odísť z regiónu, odkiaľ pochádzal, pretože Gdansk sa stal baštou Občianskej platformy (PO) - najsilnejšej opozičnej strany v Poľsku.Adamowicz bol členom tejto strany do roku 2015. Jej podporu mal však naďalej ako primátor mesta. Túto funkciu zastával viac ako 20 rokov a bol veľmi obľúbený. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako primátor podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.Bezprostredne po útoku na Adamowicza schytil Stefan W. do ruky mikrofón a z pódia charitatívnej akcie vyhlásil, že za predchádzajúcej vlády PO bol nespravodlivo odsúdený a mučený.povedal útočník.Viacero komentátorov, ale najmä opozičných politikov konštatovalo, že Adamowiczova vražda prišla v čase čoraz silnejšieho nepriateľstva medzi vládnou stranou PiS a jej oponentmi.Súčasná vláda sa ujala moci v 2015 po víťazstve PiS vo voľbách a odvtedy prijala sériu kontroverzných opatrení vrátane súdnych reforiem, ktoré podľa EÚ predstavujú hrozbu pre nezávislosť súdnictva, právny štát i samotnú demokraciu.Agentúra AFP uviedla, že za príčiny, ktoré viedli k primátorovej vražde, považuje mnoho Poliakov aj prehlbujúcu sa politickú polarizáciu a nenávistné prejavy na internete.PO vo štvrtok prostredníctvom tvítu informovala, že evakuovala osem svojich pobočiek, pretože dostali rôzne vyhrážky.