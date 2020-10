Muž po predchádzajúcich nezhodách zaútočil na príbuzného vojenským bodákom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Krvavá rodinná dráma sa odohrala v sobotu ránu v jednom z rodinných domov v Sobraneckom okrese. Ako informovala košická krajská polícia, 33-ročný muž po predchádzajúcich nezhodách zaútočil vojenským bodákom s takmer 40 cm čepeľou na svojho príbuzného.Štyridsaťročného muža bodol do chrbta. Napadnutému mužovi sa podarilo z domu utiecť do susedného domu, kde počkal na príchod polície a záchranárov. Útočníka vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.