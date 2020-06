Muž podozrivý z napadnutia dvoch žien zaútočil aj na políciu a snažil sa utiecť, hrozí mu väzenie

Odmietol predložiť doklady

Obvinenie z výtržníctva

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Muž podozrivý z napadnutia dvoch žien napadol v sobotu 27. júna v Bratislave aj príslušníkov polície. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková Policajná hliadka bola predpoludním pôvodne vyslaná na Hviezdoslavovo námestie, kde mal neznámy muž fyzicky napadnúť dve ženy. Policajti podozrivého muža na základe popisu vypátrali a vyzvali ho na predloženie dokladov.Muž však doklady odmietol predložiť a s policajnou hliadkou nespolupracoval. Policajti sa ho preto rozhodli predviesť na príslušné policajné oddelenie. Počas predvádzania podozrivý muž napadol oboch členov hliadky a dal sa na útek.Policajtka po útoku padla na zem. Policajt ihneď muža obmedzil na osobnej slobode a privolal ďalšie hliadky. Muž putoval do cely policajného zaistenia.Lustráciou v policajných evidenciách policajti zistili, že v minulosti sa už páchateľ dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu za to, že fyzicky napadol iného.Dnes už 26-ročný mladík z Fiľakova čelí za svoje včerajšie protiprávne konanie obvineniu z pokračovacieho prečinu výtržníctva a zločinu útoku na verejného činiteľa.Vyšetrovateľ zároveň spracováva podnet k podaniu návrhu na vzatie obvineného do väzby. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.