Muž porušil protipandemické opatrenia a za šírenie koronavírusu dostal päťročné väzenie

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Muža z Vietnamu odsúdili na päť rokov väzenia za porušenie protipandemických opatrení a následné šírenie koronavírusu Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého súd uznal Le Vana Triho vinným za to, že ôsmich ľudí, z ktorých jeden napokon aj zomrel, „nakazil nebezpečnou infekčnou chorobou“.Vietnam bol podľa BBC dosiaľ vďaka prísnym reštrikciám pomerne úspešný v obmedzení šírenia ochorenia COVID-19 . Od júna však začal počet infekcií výrazne narastať, najmä v dôsledku šírenia nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu.Krajina dosiaľ zaznamenala viac ako 530-tisíc prípadov nákazy a viac ako 13-tisíc súvisiacich úmrtí, pričom veľká časť z nich pripadá na posledných niekoľko mesiacov. Množstvo prípadov pritom registrovali najmä v Hočiminovom Meste.Dvadsaťosemročný Tri údajne začiatkom júla pricestoval motocyklom práve z Hočiminovho Mesta do provincie Ca Mau na juhu krajiny, kde žije. Tam sa ukázalo, že v čestnom vyhlásení klamal o svojej nedávnej cestovnej histórii a tiež, že nedodržal povinnú izoláciu.Miestne úrady totiž v tom čase vyžadovali, aby každý, kto do Ca Mau pricestuje z iných provincií, okamžite nastúpil do 21-dňovej samoizolácie. Tri mal však neskôr pozitívny test na COVID-19 a zistilo sa, že koronavírus preniesol aj na členov svojej rodiny a tiež zamestnancov opatrovateľského zariadenia, ktoré navštívil.Na konci procesu, ktorý trval jeden deň, Triho odsúdili na spomenutý päťročný trest odňatia slobody a tiež musí zaplatiť pokutu zodpovedajúcu 880 americkým dolárom.(1 EUR = 1,1864 USD)