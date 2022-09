Muž priplával do Estónska na paddleboarde, chcel utiecť pred mobilizáciou v Rusku

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Estónska pohraničná stráž zadržala 38-ročného občana Ruskej federácie, ktorý nelegálne prekročil hranice z dôvodu mobilizácie vyhlásenej v Rusku. Informovala o tom estónska verejnoprávna televízia ERR.Ruského občana zadržali v pondelok ráno, keď ilegálne prekročil estónske hranice pri ústí rieky Narva. Muž tento čin spáchal z dôvodu mobilizácie vyhlásenej v Rusku. Ešte v ten deň ho poslali naspäť do Ruska.Príslušníci pohraničnej stráže zistili, že muž nelegálne prekročil hranicu na nafukovacom paddleboarde v noci približne o 1:00. Okamžite spustili pátranie, do ktorého bolo zapojených niekoľko ďalších hliadok vrátane psov.Rusa zadržali približne o 4:30. V rámci správneho konania mu uložili pokutu a poslali ho naspäť do vlasti. „Povedal, že sa nemôže vrátiť do Ruska, pretože ho tam zmobilizujú,“ vyhlásil šéf pohraničnej stráže Egert Belitšev.