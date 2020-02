Muž prišiel k policajnej hliadke, vytiahol zbraň a začal strieľať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Newyorská polícia pátra po mužovi, ktorý strieľal na policajnú hliadku sediacu v aute. Šofér utrpel zranenia v oblasti krku a brady, no nie je v ohrození života a v nedeľu by ho mali prepustiť z nemocnice.Páchateľ prišiel k autu a začal sa rozprávať s policajtmi, keď zrazu vytiahol zbraň a začal strieľať, pričom zranil vodiča. Následne z miesta ušiel. Ani jeden z policajtov paľbu neopätoval.Kolega namiesto toho zraneného zaviezol do neďalekej nemocnice. Prípad sa stal približne o 20:30 tamojšieho času v Bronxe.Newyorský starosta Bill de Blasio na tlačovej konferencii pred nemocnicou, v ktorej liečili policajta, odsúdil útok.