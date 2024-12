Muž s iniciálmi J. K. sa chcel pripojiť k ruskej armáde, môže skončiť na tri roky vo väzení

Kompenzácia 3-tisíc eur

Októbrový let do Moskvy

1.12.2024 (SITA.sk) - Polícia v Severnom Macedónsku zadržala muža podozrivého z úmyslu pridať sa k ruskej armáde a bojovať na Ukrajine.Podľa tamojšieho ministerstva vnútra sa stalo prvýkrát, že občan Severného Macedónska čelí takémuto obvineniu.Muža, identifikovaného iba iniciálmi J. K., zatkli v piatok večer a vyšetrovateľ preňho nariadil domáce väzenie na 30 dní. V prípade, že mu dokážu úmysel vstúpiť do armády iného štátu, hrozí mu najmenej trojročné väzenie.Ministerstvo uviedlo, že podozrivý bol v online spojení s osobou, ktorá sa predstavila ako poverená ruskou armádou naverbovať vojakov za kompenzáciu vo výške 3-tisíc eur.Podozrivý, ktorý bol ochotný pripojiť sa k novovytvorenému oddielu, odletel v októbri do Moskvy.Keď sa o týždeň neskôr podozrivý vrátil do Severného Macedónska, po prílete na letisko v Skopje ho vypočúvali. Podľa polície vyšetrovateľom povedal, že má „podpísať zmluvu o službe v ruskej armáde a odvezú ho do výcvikového tábora, kde bude vycvičený na boj na Ukrajine“.Severné Macedónsko ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) po vypuknutí vojny na Ukrajine uvalilo na Rusko sankcie. Predchádzajúca ľavicová vláda darovala Ukrajine vojenské vybavenie.