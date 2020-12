MUŽ S POTVRDENÝM KORONAVÍRUSOM CHCEL NAKAZIŤ AJ POLICAJTOV

Na tiesňovú linku 158 nám zavolala zúfalá žena. Jej priateľ vraj doma vyvádza, už rozbil aj stôl v kuchyni a ona nás prosí o pomoc.

Policajti ihneď po príchode na miesto zistili, že 33-ročný muž je značne pod vplyvom alkoholu a navyše covid pozitívny. To sa aj snažil pred prítomnými policajtmi prezentovať a popri nadávkach so slovami „bodaj by ste sa aj vy nakazili“ na nich zámerne kašľal a pľul im do tváre.Nakoľko muž neuposlúchol výzvy polície boli proti nemu použité hmaty a chvaty sebaobrany a následne bol z dôvodu jeho zlého psychického stavu prevezený do novozámockej nemocnice.Prípad realizuje vyšetrovateľ PZ ako zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Podozrivý muž bol už medzičasom prepustený z nemocnice a momentálne je za dodržania všetkých hygienických opatrení umiestnený v policajnej cele.Aj takémuto neľudskému chovaniu sú v týchto dňoch policajti vystavení. Iba spoločnou zodpovednosťou a ohľaduplnosťou voči ostatným sa z týchto ťažkých dní vieme dostať.Foto: ilustračná