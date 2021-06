Muž sa pokúsil zavraždiť dôchodkyňu, počas spánku ju do hlavy udrel petangovou guľou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Muž sa v Bratislave pokúsil zavraždiť dôchodkyňu petangovou guľou, hrozí mu doživotný trest. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, 47-ročnému Michalovi z Bratislavy vzniesol vyšetrovateľ Policajnému zboru obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu.Obvinený muž podľa polície v pondelok 7. júna v byte v bratislavskej Rači pristúpil k posteli, kde spala 69-ročná žena a s petangovou guľou ju udrel do spánkovej oblasti hlavy, pričom sa chcel opätovne pokúsiť o ďalší úder guľou, uviedla polícia. Keďže sa žena zobudila, muž v útoku nepokračoval.Na miesto privolali policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí Michala zdržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Tam čaká na rozhodnutie sudcu o vzatí do väzby. Žena utrpela okrem psychickej traumy aj zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice.