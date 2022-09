Muž sa priblížil k rakve s kráľovnou Alžbetou II., skončil v rukách polície

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Britská polícia v piatok v noci zatkla muža za výtržnosť vo Westminsterskej sieni v parlamente, kde je vystavená rakva so zosnulou panovníčkou Alžbetou II. Predstavitelia parlamentu uviedli, že niekto vyšiel z radu, v ktorom verejnosť stojí, aby mohol kráľovnej vzdať hold, a pokúsil sa pristúpiť k rakve na katafalku. Metropolitná polícia uviedla, že muža zadržali pre podozrenie z porušenia zákona o verejnom poriadku.Rakva so zosnulou kráľovnou je vo Westminsterskej sieni vystavená do jej pondelkového pohrebu. Je zakrytá kráľovskou štandardou a je na nej položená Britská imperiálna koruna.