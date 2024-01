Muž sa so sekerou v ruke dobíjal do cudzieho domu a vyhrážal sa zabitím, hrozí mu až osem rokov za mrežami

Dráma so sekerou

Trest na tri až osem rokov

12.1.2024 (SITA.sk) - Policajný vyšetrovateľ v Partizánskom obvinil 43-ročného muža pre zločin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Podľa polície sa agresívny muž so sekerou v ruke dobíjal do cudzieho domu a vyhrážal sa zabitím o rok mladšiemu mužovi.Dráma sa odohrala vo večerných hodinách v jednej z obcí v okrese Partizánske, kde obvinený muž vošiel na dvor rodinného domu, na jeho terase so sekerou v ruke zaútočil na 42-ročného muža a opakovane sa mu vyhrážal zabitím.„Poškodenému mužovi sa podarilo útokom uhnúť a utiekol do domu, kde sa zamkol. V tom čase sa v dome nachádzala aj 41-ročná žena, ktorá je majiteľkou domu a družkou poškodeného, spolu so svojou maloletou dcérou," uviedla k prípadu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Následne páchateľ približne deväťkrát udrel sekerou do zatvorených a zamknutých vstupných dverí, čím ich poškodil. Od svojho konania upustil a z miesta odišiel až vo chvíli, keď majiteľka domu kričala, že zavolá políciu.„Muž bol v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ z Partizánskeho podal podnet na jeho väzobné trestné stíhanie a o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodala polícia s tým, že obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.